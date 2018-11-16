16 Ноября 2018
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Политика

Отсутствие ливневки и нехватка мест в детсадах: бюджет Тюмени рассмотрели на публичных слушаниях

15 ноября вечером во дворце "Пионер" прошли публичные слушания по бюджету города Тюмени на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг., передает корреспондент Накануне.RU.

Доходы казны в следующем году составят 25,3 млрд руб., а расходы – 27,4 млрд руб., дефицит будет погашен за счет невостребованных в этом году остатков.

Если говорить о самом мероприятии, то можно констатировать, что ключевые и самые непримиримые общественники и оппозиционеры на слушания не явились. Впрочем, не было на слушаниях и первых лиц города – главы Тюмени Руслана Кухарука и спикера муниципальной думы Евгения Заболотного.

Забегая вперед, стоит отметить, что политических заявлений также не звучало. Горожане и активисты в основном интересовались строительством новых школ, поликлиник, парков, а также озеленением областного центра. Даже представители штаба Навального попросили администрацию города установить на центральных улицах резные лавочки и посетовали на вырубку деревьев. Кстати, вопрос последних стал единственным, который зафиксировали на камеру представители центра по борьбе с экстремизмом в штатском.

Ведущим мероприятия выступил директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук. После получасового доклада и презентации красочных слайдов (с прошлого года бюджет верстается в двух версиях, одна из которых адаптирована для горожан в картинках) модератор предложил перейти к вопросам.

Андрей Пилипчук, Наталья Гуляева(2018)|Фото: Накануне.RU

Первым в бой от жителей города пошел уличный активист Владимир Николаев, заготовив целый ворох вопросов для чиновников. Он потребовал озвучить цифры трат на школьное питание в расчете на одного ребенка, посетовал на использование солевых реагентов на дорогах в зимнее время, а также обвинил власть в отсутствии в городе ливневой канализации. Наверное, именно на этом вся самая острая часть публичных слушаний и закончилась.

Чиновники были спокойны, передавая друг другу слово, сыпали цифрами и статистикой, однако были вынуждены признать, что из 1200 км дорог ливневая канализация проложена лишь на 180 км и на ее содержание тратится 50 млн руб. Также представители мэрии не смогли пояснить, сколько денег тратится на закупку соли для посыпки дорожного полотна: "Этими закупками занимаются сами подрядчики, мы лишь оплачиваем общую статью содержание дорог".

Очень много вопросов было от жителей окраинных городских поселков Мыс, Антипино, Плеханово и Березняки. Очевидно, что у власти руки не всегда доходят до этой депрессивной территории.

публичные слушания по бюджету Тюмени(2018)|Фото: Накануне.RU

Жительница поселка Антипино пожаловалась, что, несмотря на строительство новых домов, социальные объекты по своим параметрам остаются на прежнем уровне: не хватает мест в детском саду, а дети в местной школе учатся фактически в три смены, где последний урок заканчивается вечером в 19.15. Чиновники новой школы не пообещали, хоть и признались, что в курсе "нелинейного расписания", но садик расширят на две группы за счет помещения неработающего бассейна.

Что касается поселка Мыс, то там школу люди получат не раньше чем в 2021 г.

публичные слушания в Тюмени(2018)|Фото: Накануне.RU

Жители 5-го микрорайона напомнили мэрии, что ровно два года назад в этом зале им обещали сделать уличное освещение, но "воз и ныне там". "Наших детей сбивают автомобили, когда это безобразие прекратится?" – возмутились горожане. Впрочем, по заверениям властей, 50 млн руб. уже выделили и нужно подождать еще чуть-чуть.

Позлила людей и информация о том, что экспертиза о признании дома аварийным должна делаться за собственные средства собственников дома, а на вопросе о сроках установки шумозащитных щитов на развязке по улице Монтажников (только к 2020 г.) люди и вовсе загудели.

В итоге после двух часов обсуждений пожилая женщина, назвав бюджет "социально-ориентированным", предложила прекратить прения, а модератор предложил перейти к голосованию. "За" бюджет высказались 193 человека, "против" – семь, а воздержалось пять горожан.

публичные слушания по бюджету Тюмени(2018)|Фото: Накануне.RU

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Отсутствие ливневки и нехватка мест в детсадах: бюджет Тюмени рассмотрели на публичных слушаниях

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Теги: публичные слушания, бюджет тюмени, Андрей Пилипчук



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Ранее 15.11.2018 07:56 Мск Стали известны параметры бюджета Тюмени: половину денег даст область

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