"Экзамен не выдержан". Елистратов раскритиковал работу по уборке дорог от снега

Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов раскритиковал работу коммунальных служб по уборке дорог после снегопада.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, градоначальник потребовал от замглавы по дорожному хозяйству Владимира Алейникова объяснений из-за отсутствия оперативной уборки улиц.

Он подчеркнул, что утром, когда ехал на работу, не увидел ни одной специальной машины.

"На прошлой неделе мне красиво продемонстрировали снегоуборочную технику и заверили, что готовы к любым условиям", - напомнил он.

В свою очередь Алейников заверил, что ситуация штатная: ночью дороги обрабатывали против гололеда, днем будут убирать и вывозить снег. В "Южуралмост" сообщили, что ночью работало 74 единицы техники, сегодня днем будет порядка 150 единиц техники.

Елистратов заявил, что ситуация не столь радужная.

"Я по-другому оцениваю эту ситуацию, уборки не было, техника к работе не приступала. В шесть утра я позвонил руководителю компании "Южуралмост", он пообещал исправить ситуацию. На мой взгляд, экзамен не выдержан", - подчеркнул он.