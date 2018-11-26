26 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

"Экзамен не выдержан". Елистратов раскритиковал работу по уборке дорог от снега

Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов раскритиковал работу коммунальных служб по уборке дорог после снегопада.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, градоначальник потребовал от замглавы по дорожному хозяйству Владимира Алейникова объяснений из-за отсутствия оперативной уборки улиц.

Он подчеркнул, что утром, когда ехал на работу, не увидел ни одной специальной машины.

"На прошлой неделе мне красиво продемонстрировали снегоуборочную технику и заверили, что готовы к любым условиям", - напомнил он.

В свою очередь Алейников заверил, что ситуация штатная: ночью дороги обрабатывали против гололеда, днем будут убирать и вывозить снег. В "Южуралмост" сообщили, что ночью работало 74 единицы техники, сегодня днем будет порядка 150 единиц техники.

Елистратов заявил, что ситуация не столь радужная.

"Я по-другому оцениваю эту ситуацию, уборки не было, техника к работе не приступала. В шесть утра я позвонил руководителю компании "Южуралмост", он пообещал исправить ситуацию. На мой взгляд, экзамен не выдержан", - подчеркнул он.

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"Экзамен не выдержан". Елистратов раскритиковал работу по уборке дорог от снега

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Теги: Владимир Елистратов, Южуралмост, уборка дорог, снегопад.



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