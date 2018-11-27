В Киеве нацисты заблокировали торговый центр, принадлежащий россиянам

Представители украинских нацистских организаций заблокировали вход в киевский торговый центр Ocean Plaza. Об этом написала жительница города Наталия Дави в Facebook.

Читайте также: В Киеве сожгли машину с дипломатическими номерами России

"Второй день не могу попасть в ТРЦ Ocean Plaza. Вчера по тревоге всех эвакуировали, сегодня радикалы заблокировали вход кучей покрышек. Шли бы воевать с "российским агрессором", а не нормальным людям жизнь портить. Как же задрал этот шапито в стране!" - написала она, употребив нецензурные слова.

Причиной блокады торгового центра является то, что он принадлежит гражданам России - братьям Аркадию и Борису Ротенбергам.

Накануне вечером неизвестные бросили несколько дымовых шашек на территорию центра, и после начавшегося задымления посетителей начали эвакуировать.

Как сообщало Накануне.RU, в связи с морской провокацией Украины, завершившейся задержанием ее кораблей вместе с экипажем, нацисты забросали дымовыми шашками посольство России в Киеве и консульство в Харькове.