В Киеве сожгли машину с дипломатическими номерами России

Возле посольства России в Киеве митингующие разбили и подожгли машину с дипломатическими номерами России, сообщают украинские СМИ.

Ночью у здания посольства прошла акция. Хулиганы бросали дымовые шашки на территорию дипломатического ведомства. К центральному входу принесли шины, а на забор выставили бумажные лодочки. Попытки поджечь шины пресекли полицейские. Никто не пострадал.

Во Львове представителям нацистских организаций удалось поджечь автомобильные покрышки рядом с российским генконсульством.

Причиной агрессивных действия стала украинская провокация, вынудившая Россию применить силу для задержания нарушителей границы.