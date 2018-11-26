В Харькове украинские нацисты забросали консульство РФ файерами, яйцами и бутылками

В Харькове прошел пикет у здания консульства России из-за ситуации в Азовском море. В пикете участвовали несколько десятков представителей нацистских организаций, сообщают местные СМИ.

Они зажгли файеры и дымовые шашки и бросали за забор - на территорию консульства. Одна из шашек попала на елку, от чего та сразу же загорелась. Дерево смогли потушили до приезда пожарных, а вот шины пришлось тушить спасателям.

Также хулиганы забросали здание консульства яйцами и бутылками. Они сожгли флаг России, остатки которого бросили в лужу.

Как сообщало Накануне.RU, ночью в Киеве нацисты сожгли машину с дипломатическими номерами России, а во Львове подожгли шины возле здания генконсульства России. Причиной протестов стала украинская провокация в море, вынудившая Россию применить силу для задержания нарушителей границы.