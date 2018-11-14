"В АП написали "филькину грамоту": миллион подписей россиян против пенсионной "реформы" не дошел до Путина

Российские общественники считают, что Администрация президента России "подставила" Владимира Путина с пенсионной "реформой". Такое мнение выразил лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.

Напомним, 25 сентября "Суть времени" передало в АП миллион подписей против повышения пенсионного возраста под письмом к главе государства. Подписавшиеся призвали его категорически отвергнуть пенсионную "реформу" и отправить в отставку Правительство.

Сейчас Кургинян заявил, в Администрации президента "струхнули" и не доложили Путину об этом письме.

"Просто взяли и не доложили. Вообще. Если бы ему доложили, ответ был бы другой", - полагает общественник.

Сергей Кургинян рассказал, что письмо было передано 25 сентября, а ответ из АП пришел только 7 ноября. По его данным, по штемпелям он был направлен 30 октября, что является нарушением закона "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ", по которому на ответ дается месяц.

По словам лидера "Сути времени", в АП написали "филькину грамоту". Он пообещал, что движение подаст обращение в Конституционный суд России с требованием отменить пенсионную "реформу", пишет Infox.ru.

Напомним, общественники считали, что "миллион подписей граждан России - это очень много, и власть обязана отреагировать".