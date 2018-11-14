"В АП написали "филькину грамоту": миллион подписей россиян против пенсионной "реформы" не дошел до Путина

14 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО В России

"В АП написали "филькину грамоту": миллион подписей россиян против пенсионной "реформы" не дошел до Путина

Российские общественники считают, что Администрация президента России "подставила" Владимира Путина с пенсионной "реформой". Такое мнение выразил лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.

Напомним, 25 сентября "Суть времени" передало в АП миллион подписей против повышения пенсионного возраста под письмом к главе государства. Подписавшиеся призвали его категорически отвергнуть пенсионную "реформу" и отправить в отставку Правительство.

Сейчас Кургинян заявил, в Администрации президента "струхнули" и не доложили Путину об этом письме.

"Просто взяли и не доложили. Вообще. Если бы ему доложили, ответ был бы другой", - полагает общественник.

коллаж, пенсионеры, бабушка, дедушка, телевизор, Путин, пенсионная реформа(2018)|Фото: Накануне.RU

Сергей Кургинян рассказал, что письмо было передано 25 сентября, а ответ из АП пришел только 7 ноября. По его данным, по штемпелям он был направлен 30 октября, что является нарушением закона "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ", по которому на ответ дается месяц.

По словам лидера "Сути времени", в АП написали "филькину грамоту". Он пообещал, что движение подаст обращение в Конституционный суд России с требованием отменить пенсионную "реформу", пишет Infox.ru.

Напомним, общественники считали, что "миллион подписей граждан России - это очень много, и власть обязана отреагировать".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"В АП написали "филькину грамоту": миллион подписей россиян против пенсионной "реформы" не дошел до Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Путин, подписи, пенсионная реформа, администрация президента



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.11.2018 20:01 Мск Митинг против пенсионной "реформы" в Москве собрал около 2,5 тысяч человек
Ранее 25.09.2018 09:39 Мск Более 70 тысяч уральцев подписались под обращением к Путину против пенсионной "реформы"
Ранее 24.09.2018 10:56 Мск Миллион подписей россиян против пенсионной "реформы" передадут в Администрацию президента

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 404

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети