29 Ноября 2018
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Путин: рост пенсий в России - вопрос решенный

Размер пенсионных выплат в РФ будет расти, и это корректировке уже не подлежит. Об этом заявил Владимир Путин на ежегодном инвестиционном форуме "Россия зовет!".

Напомним, 25 сентября движение "Суть времени" передало в Администрацию президента миллион подписей против повышения пенсионного возраста под письмом к главе государства. Подписавшиеся призвали его категорически отвергнуть пенсионную "реформу" и отправить в отставку Правительство. Позже общественники заявили, что в АП "струхнули" и не доложили Путину об этом письме.

"Пенсии (в РФ) будут расти. Это вопрос решенный", - заявил накануне президент. По его словам, россияне должны почувствовать выгоду от своих вложений в пенсионные фонды, а сами фонды - быть надежными и эффективными. Путин также добавил, что инфляционные процессы не должны влиять на пенсионные накопления, а финансовые средства не должны исчезать, пишет Regnum.

Как сообщало Накануне.RU, прошедший в начале ноября митинг против пенсионной "реформы" в Москве собрал около 2,5 тысяч человек.

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Путин: рост пенсий в России - вопрос решенный

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Теги: Путин, пенсии, повышение



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