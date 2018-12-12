12 Декабря 2018
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Конституционному суду напомнили о пенсионной "реформе" и о миллионе протестных подписей на имя Путина

Активисты "Сути времени" потребовали у судей Конституционного суда РФ справедливого разбирательства в рассмотрении обращения о законности пенсионной "реформы".

12 декабря, в 25-ю годовщину принятия Конституции России, активисты вышли к зданию суда в Петербурге с плакатами в руках. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе движения.

Пикетчики напомнили о том, что граждане России так и не получили внятного ответа на переданный в АП миллион протестных подписей на имя президента Владимира Путина.

"А этот ответ граждане ждут. В том числе - и от Конституционного суда, куда с соответствующим запросом обратились представители парламентской оппозиции. Общественность ждет от судей КС справедливого разбирательства в этом вопросе - то есть учета мнения большинства жителей нашей страны", - подчеркивает "Суть времени".

Напомним, 25 сентября движение "Суть времени" передало в Администрацию президента миллион подписей против повышения пенсионного возраста под письмом к главе государства. Подписавшиеся призвали его категорически отвергнуть пенсионную "реформу" и отправить в отставку Правительство. Позже общественники заявили, что в АП "струхнули" и не доложили Путину об этом письме.

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Конституционному суду напомнили о пенсионной "реформе" и о миллионе протестных подписей на имя Путина

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Теги: пенсионная реформа, суть времени, конституционный суд



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