Для аэропорта Кольцово выбрали три новых имени

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге может получить дополнительное имя автора литературных сказов, основателя горнозаводской промышленности на Урале или маршала. Организаторы проекта "Великие имена России" о доименовании российских аэропортов объявили "шорт-лист" перед стартом финального голосования, передает корреспондент Накануне.RU.

В тройку лидеров вошли Павел Бажов, Акинфий Демидов и Георгий Жуков. За кого из них больше всех отдавали голоса жители России в ходе предварительного этапа, не уточняется, так как экспертный совет проекта решил "не показывать цифры, которые были получены в ходе опросов" во избежания давления в ходе финального голосования.

Списки имен претендентов были утверждены 9 ноября.

Финалисты были определены путем социологических опросов, которые проводились в формате телефонного интервью. Социологи опросили около 38 тыс. респондентов. На рассмотрение предложены дополнительные имена к 47 аэропортам в 39 регионах РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что воздушной гавани Екатеринбурга, претендующего на ЭКСПО-2025, могут присвоить имя Ельцина. При этом сами екатеринбуржцы не хотят менять название аэропорта Кольцово.