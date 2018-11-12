12 Ноября 2018
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Общество Центральный ФО В России

За имя маршала Жукова будут конкурировать аэропорты пяти регионов

В России сегодня, 12 ноября, в 11.00 мск стартовал финальный этап общенационального голосования по проекту "Великие имена России" о доименовании аэропортов страны. Определены "шорт-листы" финалистов, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как отмечается, в ходе предварительного этапа голосования появились "случаи, где не удалось ограничиться тремя кандидатами".

В Москве выбраны финалисты по всем трем аэропортам. Так, аэропорт "Домодедово" может получить дополнительное имя маршала Георгия Жукова, полководца Михаила Кутузова, ученого Михаила Ломоносова или экс-главы правительства России, экономиста Евгения Примакова.

"Шереметьево" может быть доименовано в честь выдающегося ученого Дмитрия Менделеева, поэта Александра Пушкина, военачальника Константина Рокоссовского или авиаконструктора Андрея Туполева.

В "шорт-лист" проекта в аэропорте "Внуково" вошли основоположник советской космонавтики Сергей Королев, авиаконструктор Андрей Туполев и ученый Константин Циолковский.

Отметим, имя маршала Жукова упоминается в "шорт-листах" пяти регионов. Как пояснил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, в случае, если одно и то же имя будет по итогам голосования "побеждать" в нескольких аэропортах, то оно будет присвоено тому хабу, где "больше всего проголосовало за это имя в процентном отношении".

Финальный этап голосования продлится до 30 ноября. Отдать свой голос за "новое" имя той или иной воздушной гавани можно на сайте проекта "Великие имена России", в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", по телефону горячей линии и путем анкетирования, которое будет проводиться на пунктах "Волонтеров Победы" в регионах и даже на борту самолетов.

Результаты голосования объявят 5 декабря. Фадеев отметил, что операторам проекта поставлена задача "сделать так, чтобы не было возможности накрутки голосов". "Те, кто за это отвечают, обещали, что этого (прим. - накрутки) не будет. Мы работаем с очень квалифицированными партнерами, уверен, что этого не будет", - сказал он.

Также секретарь ОП РФ заверил, что организаторы проекта постараются "довести дело до конца". "Надеюсь, что хозяева аэропортов не в ужасе. Когда мы задумывали этот проект, они, наоборот, проявляли энтузиазм и радость. Теперь когда имена будут присвоены, я полагаю, это будет отдельная работа. Мы ей не будем пренебрегать и определим, как им помочь оформить эти аэропорты. Некоторые коллеги с удовольствием это будут делать, другие с меньшим удовольствием… Мы постараемся довести это дело до конца, чтобы только конкурсом это дело не ограничилось", - добавил Фадеев.

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За имя маршала Жукова будут конкурировать аэропорты пяти регионов

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Теги: переименование аэропортов, маршал жуков, великие имена



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