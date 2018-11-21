21 Ноября 2018
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Мединского проводили из Екатеринбурга "гневным" баннером про переименования аэропортов

Одним из главных пунктов в программе визита в Екатеринбург министра культуры РФ Владимира Мединского стало обсуждение проекта "Великие имена России", по задумке которого аэропорту "Кольцово" будет присвоено имя знаменитого уральца. По мнению Мединского, Павел Бажов больше всего подходит для донаименования аэропорта, так как "возникает ассоциативный ряд" с Уралом.

Екатеринбург "подготовился" к встрече с министром – на трассах появились явно ернические указатели на аэропорт Кольцово. Фотографии опубликовал у себя на странице "ВКонтакте" депутат ЗакСО Александр Ивачев.

Баннер с символикой КПРФ гласит: "Аэропорт Кольцово имени Бажова, Росселя, Якубовича, Пупкина, Дарта Вейдера, Просто Марии". Внизу приписка на английском: "Стоп, переименование".

Напомним, в финальный список вошли имена писателя Павла Бажова, промышленника Акинфия Демидова и полководца Георгия Жукова. При этом, согласно соцопросам, жители города не хотят, чтобы название воздушной гавани как-либо поменялось.

аэропорт Кольцово, указатель(2018)|Фото: vk.com/Александр Ивачев

аэропорт Кольцово, указатель(2018)|Фото: vk.com/Александр Ивачев

Отметим, что министр культуры РФ Владимир Мединский неожиданно прибыл в столицу Среднего Урала 20 ноября, в его программе были намечены обсуждения крупных проектов.

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Мединского проводили из Екатеринбурга "гневным" баннером про переименования аэропортов

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Теги: Владимир Мединский, Великие имена России, Кольцово, аэропорт



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