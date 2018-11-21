Мединского проводили из Екатеринбурга "гневным" баннером про переименования аэропортов

Одним из главных пунктов в программе визита в Екатеринбург министра культуры РФ Владимира Мединского стало обсуждение проекта "Великие имена России", по задумке которого аэропорту "Кольцово" будет присвоено имя знаменитого уральца. По мнению Мединского, Павел Бажов больше всего подходит для донаименования аэропорта, так как "возникает ассоциативный ряд" с Уралом.

Екатеринбург "подготовился" к встрече с министром – на трассах появились явно ернические указатели на аэропорт Кольцово. Фотографии опубликовал у себя на странице "ВКонтакте" депутат ЗакСО Александр Ивачев.

Баннер с символикой КПРФ гласит: "Аэропорт Кольцово имени Бажова, Росселя, Якубовича, Пупкина, Дарта Вейдера, Просто Марии". Внизу приписка на английском: "Стоп, переименование".

Напомним, в финальный список вошли имена писателя Павла Бажова, промышленника Акинфия Демидова и полководца Георгия Жукова. При этом, согласно соцопросам, жители города не хотят, чтобы название воздушной гавани как-либо поменялось.

Отметим, что министр культуры РФ Владимир Мединский неожиданно прибыл в столицу Среднего Урала 20 ноября, в его программе были намечены обсуждения крупных проектов.