Жители Хакасии голосуют активнее, чем на выборах губернатора в первом туре
Жители Хакасии голосуют активнее, чем на выборах главы республики в первом туре.
Явка избирателей на 15.00 (8.00 мск) составила 31,27%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Это почти 5% выше, чем на выборах главы в первом туре, сообщила секретарь избиркома республики Ольга Куюкова.
Она добавила, что жалоб на нарушение законодательства, способных повлиять на ход голосования, пока нет. Об этом передает РИА Новости.
Сегодня в Хакасии на 388 избирательных участках началось повторное голосование на выборах главы республики.
В бюллетене остался единственный кандидат – представитель КПРФ Валентин Коновалов. В соответствии с законодательством, он должен будет набрать больше 50% голосов.
Напомним, что республика стала одним из четырех регионов России, где в ходе Единого дня голосования 9 сентября кандидату от партии "Единая Россия" не удалось добиться победы в первом туре губернаторских выборов.