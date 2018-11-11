Жители Хакасии голосуют активнее, чем на выборах губернатора в первом туре

Жители Хакасии голосуют активнее, чем на выборах главы республики в первом туре.

Явка избирателей на 15.00 (8.00 мск) составила 31,27%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Это почти 5% выше, чем на выборах главы в первом туре, сообщила секретарь избиркома республики Ольга Куюкова.

Она добавила, что жалоб на нарушение законодательства, способных повлиять на ход голосования, пока нет. Об этом передает РИА Новости.

Сегодня в Хакасии на 388 избирательных участках началось повторное голосование на выборах главы республики.

В бюллетене остался единственный кандидат – представитель КПРФ Валентин Коновалов. В соответствии с законодательством, он должен будет набрать больше 50% голосов.

Напомним, что республика стала одним из четырех регионов России, где в ходе Единого дня голосования 9 сентября кандидату от партии "Единая Россия" не удалось добиться победы в первом туре губернаторских выборов.