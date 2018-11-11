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Политика Сибирский ФО В России

ЦИК отчиталась об итогах выборов в Хакасии после обработки 97% протоколов

После обработки 97,42% протоколов единственный кандидат на пост главы Хакасии Валентин Коновалов набирает 57,55% голосов "за" и 41,25% - "против". Данные обновляются на сайте Центризбиркома РФ.

Явка, по предварительным данным, составила 43,83%. На голосовании 9 сентября явка составляла 41,88%.

Кандидат от КПРФ, напомним, стал лидером по итогам первого тура выборов. Коновалов набрал 44,81%, тогда как действующий глава республики Виктор Зимин - только 32,42%.

Зимин снял свою кандидатуру перед вторым туром. Также сошли с предвыборной гонки выдвиженец от "Справедливой России" Андрей Филягин и кандидат от Партии роста Александр Мяхар.

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ЦИК отчиталась об итогах выборов в Хакасии после обработки 97% протоколов

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Теги: хакасия, выборы валентин коновалов



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Развитие сюжета:

Ранее 12.11.2018 00:09 Мск Коммунист Коновалов стал главой Хакасии

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