ЦИК отчиталась об итогах выборов в Хакасии после обработки 97% протоколов

После обработки 97,42% протоколов единственный кандидат на пост главы Хакасии Валентин Коновалов набирает 57,55% голосов "за" и 41,25% - "против". Данные обновляются на сайте Центризбиркома РФ.

Явка, по предварительным данным, составила 43,83%. На голосовании 9 сентября явка составляла 41,88%.

Кандидат от КПРФ, напомним, стал лидером по итогам первого тура выборов. Коновалов набрал 44,81%, тогда как действующий глава республики Виктор Зимин - только 32,42%.

Зимин снял свою кандидатуру перед вторым туром. Также сошли с предвыборной гонки выдвиженец от "Справедливой России" Андрей Филягин и кандидат от Партии роста Александр Мяхар.