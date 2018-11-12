Коммунист Коновалов стал главой Хакасии

Представитель КПРФ Валентин Коновалов набирает 57,5% голосов после обработки 100% протоколов во втором туре выборов главы Хакасии.

Для победы Коновалову необходимо было получить более половины голосов избирателей. Против кандидата от КПРФ проголосовал 41,1% избирателей, следует из данных на сайте ЦИК РФ.

Кандидат от КПРФ, напомним, стал лидером по итогам первого тура выборов. Коновалов набрал 44,81%, тогда как действующий глава республики Виктор Зимин - только 32,42%.

Зимин снял свою кандидатуру перед вторым туром. Также сошли с предвыборной гонки выдвиженец от "Справедливой России" Андрей Филягин и кандидат от Партии роста Александр Мяхар.