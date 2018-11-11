Коновалов набирает более 56% голосов на выборах в Хакасии

Единственный кандидат на пост главы Хакасии Валентин Коновалов (кандидат от КПРФ) на выборах набирает 56,3% голосов "за" и 42,4% - "против".

Обработаны 30,93% протоколов. Данные размещены на сайте Центризбиркома РФ.

Явка, по данным республиканского избиркома, составляла 43,83% за полчаса до закрытия избирательных участков.

Напомним, что республика стала одним из четырех регионов России, где в ходе Единого дня голосования 9 сентября кандидату от партии "Единая Россия" не удалось добиться победы в первом туре губернаторских выборов.

Коновалов, напомним, стал лидером по итогам первого тура выборов. Действующий на тот момент глава региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру перед вторым туром. Также сошли с предвыборной гонки выдвиженец от "Справедливой России" Андрей Филягин и кандидат от Партии роста Александр Мяхар.