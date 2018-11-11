В Хакасии начался второй тур выборов с единственным кандидатом от КПРФ

В Хакасии на 388 избирательных участках началось повторное голосование на выборах главы республики.

По состоянию на 10.00 часов в голосовании приняли участие 3,82% избирателей (14597 жителей республики), сообщает региональный избирком.

Избирательные участки будут работать до 20.00 часов по местному времени.

В бюллетене остался единственный кандидат – представитель КПРФ Валентин Коновалов. В соответствии с законодательством, он должен будет набрать больше 50% голосов.

Напомним, что республика стала одним из четырех регионов России, где в ходе Единого дня голосования 9 сентября кандидату от партии "Единая Россия" не удалось добиться победы в первом туре губернаторских выборов.

Коновалов, напомним, стал лидером по итогам первого тура выборов. Действующий на тот момент глава региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру перед вторым туром. Также сошли с предвыборной гонки выдвиженец от "Справедливой России" Андрей Филягин и кандидат от Партии роста Александр Мяхар.

Отметим, снятие поочередно всех кандидатов прогнозировалось сразу после приморской "аномалии".