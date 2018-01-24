Госслужащий из Чусового получил девять лет за взятку в 300 тысяч

В Чусовом бывший директор муниципального "Управления капстроительства" администрации района наказан за получение взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

По версии следствия, директор в сентябре 2014 – мае 2015 гг. получил от директора компании-подрядчика 297 тыс. руб. за общее покровительство и попустительство по службе. Он же получил во временное безвозмездное пользование "двушку", в которой жил со своей семьей.

Чиновник обещал помощь подрядчику тем, что лояльно будет относиться к качеству и объемам строительства учительского дома в поселке Селянка, а также за другую поддержку в рамках муниципального контракта.

Суд наказал бывшего госслужащего девятью годами колонии строгого режима со штрафом в размере 594 тыс. руб. Два года ему запрещено поступать на госслужбу различных уровней. Арестовано имущество пермяка.