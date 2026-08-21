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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Во всех троллейбусах Екатеринбурга подключили оплату проезда по геолокации

Оплата по геолокации теперь подключена во всех троллейбусах Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме троллейбусов, возможность оплаты проезда по геолокации доступна в новых трамваях уральской столицы. Следующим шагом станет подключение автобусов – в первую очередь это коснется нового подвижного состава.

"Далее постепенно к сервису будут подключены все транспортные средства, и оплатить проезд по геолокации можно будет в любом трамвае, автобусе и троллейбусе Екатеринбурга", - отметили в мэрии.

Напомним, тестирование такого сервиса на отдельных городских маршрутах началось осенью прошлого года. Оплата проходит через Систему быстрых платежей (СБП).

Теги: геолокация, проезд, троллейбусы, мэрия, Екатеринбург


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