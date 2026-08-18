Вынесен приговор мужчине, пытавшемуся въехать в уральскую колонию на грузовике с оружием

На Среднем Урале вынесен приговор по делу об арсенале оружия, изъятого в местной колонии. Доставившего его водителя самого отправили за решетку.

Напомним, в ноябре 2025 года при въезде в ИК-47 (Каменск-Уральский) был задержан грузовик с оружием. Он собирался въехать на территорию колонии для загрузки изготовленной продукции деревообработки.

Во время досмотра сотрудниками УИС в кабине водителя были обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним. Водителя задержали и отправили под арест. Были возбуждены уголовные дела.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался уроженец Пермской области Захар Чапалов. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также в покушении на незаконный сбыт взрывных устройств.

Сегодня, 18 августа, Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес мужчине приговор. Чапалову назначено 15 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет колонии строгого режима.