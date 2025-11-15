15 Ноября 2025
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Официальный канал судов Свердловской области / t.me/ekboblsud

Уральца, пытавшегося въехать в колонию на грузовике с оружием, отправили под арест

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в попытке провоза оружия на территорию ИК-47 Каменска-Уральского.

Напомним, накануне в ГУФСИН России по Свердловской области официально подтвердили, что при въезде в одну из колоний был задержан грузовик с оружием. Сообщалось, что 13 ноября в ИК-47 (Каменск-Уральский) на КПП по пропуску автотранспорта был досмотрен грузовой автомобиль. Он собирался въехать на территорию колонии для загрузки изготовленной продукции деревообработки.

Во время досмотра сотрудниками УИС в кабине водителя были обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним. По ситуации были возбуждены уголовные дела.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемым является мужчина по фамилии Чепалов. Ему вменяют статьи УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Обвиняемый в попытке провоза оружия в ИК-47 Каменска-Уральского(2025)|Фото: Официальный канал судов Свердловской области / t.me/ekboblsud

Сегодня Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал Чепалову меру пресечения в виде ареста. Под стражей он будет находиться до 13 января 2026 года.

Постановление об аресте может быть обжаловано в Свердловском областном суде.

Теги: колония, оружие, грузовик, суд, арест


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.11.2025 11:59 Мск В уральскую колонию пытался въехать грузовик с оружием

