В уральскую колонию пытался въехать грузовик с оружием

В ГУФСИН России по Свердловской области официально подтвердили, что при въезде в одну из уральских колоний был задержан грузовик с оружием. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского ГУФСИН, 13 ноября в ИК-47 (Каменск-Уральский) на КПП по пропуску автотранспорта был досмотрен грузовой автомобиль. Он собирался въехать на территорию колонии для загрузки изготовленной продукции деревообработки.

"Во время досмотра сотрудниками УИС в кабине водителя обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним", - говорится в сообщении ведомства.

Информация о запрещенных предметах была сразу направлена в управление ФСБ, ГУ МВД по Свердловской области и Росгвардию. Оружие и все остальное было изъято прибывшей на место следственно-оперативной группой полиции.

По ситуации возбуждены уголовные дела. Сейчас выясняются все обстоятельства.