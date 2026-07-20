Актриса Троянова* пыталась оспорить статус иноагента в Верховном суде РФ

Актриса Яна Троянова* пыталась оспорить свой статус иноагента в Верховном суде РФ, но получила отказ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

"Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании", - говорится в материалах.

Троянова* пыталась обжаловать статус в высшей инстанции после того, как кассационный суд отклонил ее предыдущее обращение.

В декабре 2024 года в отношении Трояновой* было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку". Басманный суд арестовал ее заочно. Актриса была объявлена в международный розыск. В ноябре 2025 года она получила восемь лет колонии общего режима и штраф в 250 тыс. руб. Приговор Трояновой* был вынесен заочно.

*признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов