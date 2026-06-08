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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: admsurgut.ru

Бывший глава Сургута отказался признавать себя организатором преступной схемы

Бывший глава Сургута Андрей Филатов выступил с последним словом и попросил суд изменить квалификацию его действий, сообщает телеканал "Мегаполис".

Он заявил, что его поступкам была дана неверная оценка.

"Я убежден в неверной оценке моих поступков", – прозвучало в последнем слове экс-главы города Андрея Филатова на судебном заседании в Сургуте. Подсудимый, которому инкриминируется ряд случаев коммерческого подкупа, обратился к судье, заявив, что признает свою ошибку и раскаивается.

"Однако я не выступал в роли организатора, не руководил никем и ничем. Считаю, что мои действия были квалифицированы некорректно. Максимально, что может быть вменено, – это посредничество. Я прошу вас пересмотреть и изменить квалификацию моих действий. Прошу рассмотреть данный вопрос в общем порядке",– заявил Филатов.

Судья, выслушав позиции сторон, удовлетворил ходатайство обвиняемого. Дело будет вновь рассмотрено в полном объеме, а не в упрощенном порядке. Следующее судебное слушание назначено на 24 июня.

Напомним, бывший градоначальник Андрей Филатов, по версии следствия, был замешан в получении взяток на общую сумму в 130 миллионов рублей. Ему инкриминируется 13 эпизодов, связанных с коммерческим подкупом. Согласно данным расследования, Филатов действовал в составе организованной группы, получая незаконное вознаграждение от подрядчиков за заключение с ними контрактов.

Андрей Филатов полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием, что обусловило рассмотрение его уголовного дела в особом порядке.

Государственное обвинение настаивает на шести годах лишения свободы в колонии строгого режима, с обязательной конфискацией имущества и выплатой в пользу государства суммы, превышающей 130 миллионов рублей.

Теги: Андрей Филатов, суд, коммерческий подкуп


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