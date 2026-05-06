В Челябинске началось рассмотрение иска бывшего актива Юревича к кипрскому офшору

В столице Южного Урала началось рассмотрение иска национализированного ООО "Универсальный магазин "Школьник"" к кипрской компании Rantip Invest Limited, аффилированной с бывшим губернатором Михаилом Юревичем.

Первое заседание прошло сегодня, 6 мая. Об этом говорится в карточке дела на сайте инстанции.

По данным адвоката Юревича Юрия Трунова, которые приводит "Ъ-Южный Урал", компания просит признать заем, предоставленный кипрской организацией в 2018 г., не долгом, а вкладом в имущество. Ответчики возражают против такой формулировки, поскольку "Школьник" должен вернуть эти деньги вместе с процентами.

В мае 2024 г. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии 26 компаний у экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. В собственность государства перешло также крупнейшее производство макарон в России "Макфа", стоимость которого оценили в 46 млрд руб. В число ответчиков вошли 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, а также 34 компании.