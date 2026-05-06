06 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске началось рассмотрение иска бывшего актива Юревича к кипрскому офшору

В столице Южного Урала началось рассмотрение иска национализированного ООО "Универсальный магазин "Школьник"" к кипрской компании Rantip Invest Limited, аффилированной с бывшим губернатором Михаилом Юревичем.

Первое заседание прошло сегодня, 6 мая. Об этом говорится в карточке дела на сайте инстанции.

По данным адвоката Юревича Юрия Трунова, которые приводит "Ъ-Южный Урал", компания просит признать заем, предоставленный кипрской организацией в 2018 г., не долгом, а вкладом в имущество. Ответчики возражают против такой формулировки, поскольку "Школьник" должен вернуть эти деньги вместе с процентами.

В мае 2024 г. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии 26 компаний у экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. В собственность государства перешло также крупнейшее производство макарон в России "Макфа", стоимость которого оценили в 46 млрд руб. В число ответчиков вошли 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, а также 34 компании.

Теги: Челябинск, суд, Михаил Юревич


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.04.2026 15:10 Мск Дело Юревича передано в Москву
Ранее 08.04.2026 08:12 Мск На активы бывшего губернатора Юревича вновь не нашлось покупателя
Ранее 03.04.2026 11:30 Мск Юревич не смог оспорить взыскание 19,7 млрд рублей
Ранее 28.03.2026 12:15 Мск Никто не заявился на торги по продаже активов экс-главы Челябинской области
Ранее 23.03.2026 15:55 Мск В России изъятые активы семьи экс-губернатора Челябинской области могут продать за 12 млрд
Ранее 19.03.2026 08:25 Мск "Макфа" ушла с молотка за 22,4 миллиарда
Ранее 08.11.2025 14:19 Мск Медиахолдинг Юревича "Медиа-Центр" перешел в собственность правительства Челябинской области
Ранее 06.11.2025 14:46 Мск Бывший актив Юревича "Челябинскоблгаз" выставили на торги
Ранее 30.10.2025 14:40 Мск Квартиры челябинского экс-губернатора Юревича передали Минобороны
Ранее 28.02.2025 09:38 Мск СКР: Двое руководящих сотрудников "Макфы" пытались получить взятку в 16 млн
Ранее 28.02.2025 08:05 Мск Задержан директор по закупкам "Макфы"
Ранее 14.02.2025 15:15 Мск Доли челябинского холдинга "Макфа" передали в доход государства
Ранее 05.02.2025 14:20 Мск В Челябинске суд утвердил обращение "Макфы" в доход России
Ранее 23.01.2025 15:25 Мск Генпрокуратура добилась взыскания с экс-владельцев "Макфы" 19,7 миллиарда
Ранее 18.12.2024 10:45 Мск Назначена дата рассмотрения жалобы экс-владельцев "Макфы"
Ранее 05.07.2024 14:07 Мск Почти все активы "Макфы" перешли под управление структуры РСХБ
Ранее 23.05.2024 14:45 Мск Активы "Макфы" окончательно перешли в собственность государства
Ранее 17.05.2024 00:06 Мск Управляющая компания "Макфы" перешла в собственность государства
Ранее 08.05.2024 19:22 Мск Суд обратил активы "Макфы" в доход государства по иску Генпрокуратуры
Ранее 07.05.2024 08:53 Мск Владельцы "Макфы" предложили мировую по иску Генпрокуратуры с выкупом части акций
Ранее 16.04.2024 11:45 Мск Суд отложил рассмотрение ходатайств об обеспечительных мерах по иску к "Макфе"
Ранее 09.04.2024 11:37 Мск Суд рассмотрит иск об обращении активов "Макфы" в доход государству в закрытом режиме
Ранее 04.04.2024 10:55 Мск Судебные приставы арестовали имущество всех обособленных предприятий "Макфы"
Ранее 03.04.2024 11:25 Мск Адвокат: Иск к "Макфе" и аффилированным лицам заявили на 46 млрд, а не на 100 трлн
Ранее 01.04.2024 07:40 Мск По делу о деприватизации "Макфы" арестованы активы Юревича и Белоусова на 100 трлн
Ранее 29.03.2024 01:01 Мск Верните макаронами: Генпрокуратура намерена обратить в доход государства акции "Макфы"

