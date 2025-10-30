30 Октября 2025
в россии
Общество Челябинская область
Фото: gubernator74.ru

Квартиры челябинского экс-губернатора Юревича передали Минобороны

Челябинский суд передал государству и Министерству обороны России 63 квартиры экс-губернатора области Михаила Юревича, его родственников и экс-депутата Вадима Белоусова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
Речь идет о громком деле, связанном с национализацией активов бывших владельцев крупнейшего производителя макаронных изделий "Макфа". По данным пресс-службы, недвижимость находится в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах.

В рамках иска Генеральной прокуратуры было принято решение передать квартиры Михаила Юревича, его родственников и недвижимость Вадима Белоусова в доход государства и направить Минобороны для предоставления военнослужащим.

Как позже заявили в суде, у всех фигурантов дела перед государством сохраняется задолженность в размере более 18,9 млрд рублей. В январе 2025 года с обоих чиновников взыскали 19,7 млрд рублей за коррупционные доходы, из которых удалось погасить менее миллиарда.

Ранее было известно, что Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции "Макфы", которыми Михаил Юревич и Вадим Белоусов владели, занимая государственные посты. Ведомство подчеркнуло, что такие меры направлены на восстановление законности и для возврата активов государству.

Сами фигуранты, предположительно, находятся за границей.

Теги: Юревич, недвижимость, Минобороны


