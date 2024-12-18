Назначена дата рассмотрения жалобы экс-владельцев "Макфы"

Стало известно, когда Седьмой кассационный суд, расположенный в Челябинске, рассмотрит жалобу экс-владельцев "Макфы".

По данным адвоката Игоря Трунова, заседание назначено на 5 февраля 2025 г., пишет ТАСС.

Напомним, Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 г. удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург).