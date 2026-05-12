Экс-мэр Сургута дал следствию новые сведения по коррупционным эпизодам в Югре

Экс-мэр Сургута Андрей Филатов дал следствию новые сведения по коррупционным эпизодам в Югре, сообщает "Муксун".

Новая информация появилась в рамках рассмотрения дела о коммерческом подкупе. По версии следствия, оно связано с подрядчиками УК "Диалог" в Нижневартовске. В оглашенных материалах говорится, что Филатов сообщил о ранее неизвестных фактах противоправной деятельности бывшего первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова.

В деле также упоминались Абрагимова, Пивоваров и Мирзоян. Обвинение считает, что показания Филатова совпадают с другими материалами и словами свидетелей.

Филатов признал вину и заключил досудебное соглашение. Поэтому его дело могут рассмотреть в особом порядке.