Пермский краевой суд признал законным продление ареста бывшему депутату-экстремисту

Пермский краевой суд признал законным продление ареста бывшему депутату заксобрания Константину Окуневу* (внесен в список террористов и экстремистов), сообщает Properm.ru.

Судья Пермского краевого суда отказал защите Константина Окунева в удовлетворении жалобы. Адвокат Иван Хозяйкин сообщил, что будет обжаловать решение в кассации.

Окунева задержали 29 октября 2025 г. Он якобы разместил в своем telegram-канале некие сообщения, которые призывают к осуществлению террористической деятельности. В частности, по версии ФСБ, через подконтрольный telegram-канал он в 2024-25 гг. призывал к физической расправе над президентом России.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов