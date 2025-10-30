Экс-депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева отправили в СИЗО

Экс-депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева отправили под стражу до 28 декабря.

По данным "Ъ", Окунев разместил в Telegram-канале некие сообщения, которые призывают к осуществлению террористической деятельности. С иском в суд обратилась ФСБ. Сам Константин Окунев, по словам следователя, в ходе допроса от дачи показаний отказался, отношение к обвинению он также не выразил.

"Я не согласен с ходатайством следователя, поскольку не считаю себя виновным. Я не террорист и не экстремист, я никому и никогда не желал вреда, в том числе и руководителям государства. Вполне можно ограничиться более мягкой мерой пресечения", - заявил политик.

Защитник Константина Окунева, адвокат Иван Хозяйкин полагает, что доказательств того, что его доверитель был администратором Telegram-канала, где размещались спорные сообщения, не представлено. По его словам, этот факт можно установить только после получения ответа на запрос в администрацию мессенджера.

Прокуратура поддержала ходатайство следователя УФСБ об аресте Константина Окунева. Изучив представленные материалы, суд отправил его в СИЗО.