Защита экс-депутата заксобрания Пермского края Константина Окунева обжалует его арест. Об этом сообщил адвокат Окунева Иван Хозяйкин "Новому компаньону".

"По мнению стороны защиты, с учетом характера предъявленного обвинения и обстоятельств дела, избранная судом мера пресечения явно чрезмерна. В связи с этим в ближайшее время будет подана апелляционная жалоба", — заявил Хозяйкин.

Константина Окунева задержали вчера. Сообщается, что он якобы разместил в своем Telegram-канале некие сообщения, которые призывают к осуществлению террористической деятельности. Сегодня Ленинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и отправил бывшего депутата в СИЗО. Он будет содержаться под стражей до 28 декабря 2025 года.