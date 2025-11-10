Защита экс-депутата заксобрания Пермского края Константина Окунева не смогла обжаловать его арест

Защита экс-депутата заксобрания Пермского края Константина Окунева не смогла обжаловать его арест, сообщает Properm.ru.

Напомним, Константина Окунева задержали 29 октября. Сообщается, что он якобы разместил в своем Telegram-канале некие сообщения, которые призывают к осуществлению террористической деятельности.

30 октября Ленинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и отправил бывшего депутата в СИЗО. Он будет содержаться под стражей до 28 декабря 2025 года.