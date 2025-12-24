В Перми продлён арест бывшего депутата заксобрания Окунева*

Суд оставил под арестом бывшего депутата заксобрания Пермского края Константина Окунева*.

Арест продлён до 28 февраля 2026 г., сообщает Properm.

Константина Окунева* задержали 29 октября 2025 г. Он якобы разместил в своем telegram-канале некие сообщения, которые призывают к осуществлению террористической деятельности. В частности, по версии ФСБ, через подконтрольный telegram-канал он в 2024-25 гг. призывал к физической расправе над президентом России.

* Включен в перечень террористов и экстремистов