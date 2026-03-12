В Екатеринбурге бюджетные гостиницы хотят освободить от туристического налога

В Екатеринбурге собираются освободить от туристического налога бюджетные гостиницы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проект решения уже внесен на рассмотрение в городскую думу. Согласно документу, с 1 января 2026 по 31 декабря 2027 года предлагается освободить от уплаты турналога налогоплательщиков, которые предоставляют места для временного проживания в средствах размещения, относящихся к типу гостиниц без категории. Речь о тех, номерной фонд которых состоит только из номеров 4 и 5 категории.

Так, от налога могут освободить самые бюджетные места размещения, включенные в реестр классифицированных средств размещения. Власти считают, что поддержка этого сегмента гостиничного бизнеса очень важна, так как он вносит значительный вклад в развитие отрасли и привлечение туристов. По данным мэрии, всего в Екатеринбурге находится 140 гостиниц, мини-отелей и 55 хостелов.

Ранее сообщалось, что владельцы екатеринбургских хостелов жалуются на риски для бизнеса из-за турналога. Он начал действовать в городе в 2025 году.