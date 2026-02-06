Экс-совладелец Домодедово Дмитрий Каменщик подал вторую жалобу в Верховный суд

Бывший совладелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик подал вторую жалобу в Верховный суд на решение о национализации его компании. Предприниматель просит пересмотреть решение трех нижестоящих инстанций, передают "Ведомости" со ссылкой на картотеку судебных дел.

Первая жалоба Каменщика касалась аргумента Генпрокуратуры о том, что бизнесмен являлся резидентом Турции и ОАЭ, а значит, - был иностранным инвестором, владеющим стратегическим активом в РФ. 30 января Верховный суд отказался рассматривать эту жалобу.

Между тем, национализированный в 2025 году аэропорт Домодедово в конце января был продан государством на аукционе. Покупателем стала дочерняя структура другого московского аэропорта – Шереметьево.