Суд арестовал счета и имущество экс-владельцев аэропорта Домодедово на 6,5 миллиарда рублей

Суд арестовал счета и имущество экс-совладельцев аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана по иску структур, ранее принадлежавших этим бизнесменам, а теперь перешедших в собственность государства.

Сообщается, что арест является обеспечительной мерой, арестовано имущество на 6,5 млрд руб. Также наложен арест на компании, которые истцы называют ассоциированными и подконтрольными Каменщику, например, АПК "Племзавод "Ямской", передают "Ведомости".

На этой неделе Каменщик подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда по национализации активов бизнесмена (апелляционный суд отказался отменить решение о передаче аэропорта государству). Также в конце октября Домодедовский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Каменщику и второму бывшему бенефициарному совладельцу Домодедово Валерию Когану о взыскании более 3 млрд руб. в пользу государства. В надзорном ведомстве говорится, что это неуплаченные налоги, штрафы и другие финансовые обязательства перед государством.

Ранее суд запретил Каменщику и Когану выезд из России.

Решение о национализации аэропорта Домодедово было принято судом 17 июня 2025 года, дело рассматривалось по иску Генеральной прокуратуры. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ были внесены изменения, согласно которым Росимущество стало владельцем холдинговой компании "ДМЕ Холдинг".

Поводом для иска стало двойное гражданство собственников: Дмитрий Каменщик является не только россиянином, но и гражданином Турции и ОАЭ, а его партнер по бизнесу Валерий Коган – подданным Израиля. Иностранцы, согласно действующему законодательству, должны иметь особое разрешение от правительства России на владение стратегическими предприятиями (а аэропорт Домодедово таковым является). У Каменщика и Когана таких разрешений не было.

В конце июля совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил, что "готов взяться за Домодедово": "У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за Домодедово <…> Мы (Внуково) находимся на одном с Домодедово рынке со схожими моделями. Консолидация двух таких аэропортов — Домодедово и Внуково — сразу даст эффект с точки зрения оптимизации затрат, процессов".

Ванцев считает, что разбираться с финансовыми проблемами Домодедово должен частный инвестор, а не государство. "Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал. Государству имеет смысл развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги", - заявил бизнесмен.

Он добавил, что весной вел переговоры с прежними собственниками Домодедово о возможном объединении, но те хотели больше денег. В итоге у Ванцева больше нет нужды с ними договариваться.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил журналистам, что национализированные из частной собственности активы государство не собирается долго держать в своих руках и будет через систему аукционов приватизировать.

"Мы большую часть таких объектов реализуем. Вы же знаете, у нас в прошлом году больше ста миллиардов [составила прибыль от приватизации]. В этом году мы тоже больше ста миллиардов оцениваем, значит, получить от реализации таких объектов. <…> Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового", - заявил Силуанов, комментируя возможную приватизацию другого актива – "Южуралзолота".