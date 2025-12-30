Домодедово выставят на приватизационный аукцион уже в начале 2026-го

В начале 2026 г. состоится аукцион по приватизации аэропорта Домодедово.

Об этом сообщил глава минфина России Антон Силуанов. Он уточнил, что по этому активу власти проделали много работы, пишут "Ведомости".

Решение о национализации аэропорта Домодедово принято 17 июня 2025 г. Дело рассматривалось по иску Генеральной прокуратуры. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ были внесены изменения, согласно которым, Росимущество стало владельцем холдинговой компании "ДМЕ Холдинг". В конце ноября 2025 г. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение о передаче аэропорта в доход государства.