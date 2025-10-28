Бывший совладелец аэропорта Домодедово подал жалобу на решение суда по национализации актива

Бывший совладелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда по национализации актива бизнесмена (апелляционный суд отказался отменить решение о передаче аэропорта государству), передает "Интерфакс".

Накануне Домодедовский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Каменщику и второму бывшему бенефициарному совладельцу Домодедово Валерию Когану о взыскании более 3 млрд руб. в пользу государства. В надзорном ведомстве говорится, что это неуплаченные налоги, штрафы и другие финансовые обязательства перед государством.

Ранее суд запретил Каменщику и Когану выезд из России.

Решение о национализации аэропорта Домодедово было принято судом 17 июня 2025 года, дело рассматривалось по иску Генеральной прокуратуры. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ были внесены изменения, согласно которым Росимущество стало владельцем холдинговой компании "ДМЕ Холдинг".

Поводом для иска стало двойное гражданство собственников: Дмитрий Каменщик является не только россиянином, но и гражданином Турции и ОАЭ, а его партнер по бизнесу Валерий Коган – подданным Израиля. Иностранцы, согласно действующему законодательству, должны иметь особое разрешение от правительства России на владение стратегическими предприятиями (а аэропорт Домодедово таковым является). У Каменщика и Когана таких разрешений не было.

В конце июля совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил, что "готов взяться за Домодедово": "У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за Домодедово <…> Мы (Внуково) находимся на одном с Домодедово рынке со схожими моделями. Консолидация двух таких аэропортов — Домодедово и Внуково — сразу даст эффект с точки зрения оптимизации затрат, процессов".

Ванцев считает, что разбираться с финансовыми проблемами Домодедово должен частный инвестор, а не государство. "Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал. Государству имеет смысл развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги", - заявил бизнесмен.

Он добавил, что весной вел переговоры с прежними собственниками Домодедово о возможном объединении, но те хотели больше денег. В итоге у Ванцева больше нет нужды с ними договариваться.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил журналистам, что национализированные из частной собственности активы государство не собирается долго держать в своих руках и будет через систему аукционов приватизировать.

"Мы большую часть таких объектов реализуем. Вы же знаете, у нас в прошлом году больше ста миллиардов [составила прибыль от приватизации]. В этом году мы тоже больше ста миллиардов оцениваем, значит, получить от реализации таких объектов. <…> Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового", - заявил Силуанов, комментируя возможную приватизацию другого актива – "Южуралзолота".