Суд отменил приговор Лазаревой* за уклонение от обязанностей иноагента

Мосгорсуд по представлению прокуратуры отменил заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* и направил на новое рассмотрение ее дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее адвокат Лазаревой* Леонид Соловьев сообщал, что прокуратура просит отменить приговор телеведущей и направить дело мировому судье, так как по закону районные суды не могут рассматривать дела по статье 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

В октябре Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором по делу об оправдании терроризма заочно назначил Лазаревой* 7 лет колонии.

Лазарева* в феврале 2022 года уехала из России в Испанию. В декабре 2024 года ее приговорили к шести с половиной годам колонии заочно. Телеведущую обвинили по статье "О публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета".

Ранее телеведущая была объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено после интервью, в котором она говорила об ударах украинских беспилотных летательных аппаратах по объектам в России.

*признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов