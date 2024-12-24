К шести с половиной годам колонии заочно приговорили актрису Лазареву*

К шести с половиной годам колонии заочно приговорили актрису и телеведущую Татьяну Лазареву*. Заочное дело по существу рассмотрел сегодня военный суд, сообщает SHOT.

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Срок грозит ей в случае возвращения в Россию за интервью, которое она дала в августе 2023 года на YouTube-канале. Тогда она заявила о том, что террористические атаки на города РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) допустимы. Тем самым она совершила публичное оправдание терроризма, пишет ТАСС.

Лазареву объявили в международный розыск. Но актриса не признает вину.

"Моя подзащитная не признает вину по настоящему делу", - сказал в ходе суда адвокат телеведущей Леонид Соловьев.

Он сказал, что будет обжаловать приговор.

Лазареву обвинили по статье "О публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета".

За это ей грозит наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей или в размере заработной платы (или иного дохода осужденной за период от 3 до 5 лет), а также в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (речь идет об Интернет-ресурсах) на срок до 5 лет.

Лазарева в феврале 2022 года уехала из России в Испанию.

Как сообщало РИА Новости, 6 декабря актриса дала интервью Фариде Курбангалеевой**, в котором призналась, что хочет вернуться в Россию. По её словам, за границей она столкнулась с серьёзными испытаниями и не может адаптироваться.

*Иноагент, внесена в список террористов и экстремистов.

**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.