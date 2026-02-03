В Домодедово после смены собственника начали сокращать сотрудников

Появились первые крупные последствия смены собственника столичного аэропорта Домодедово. В аэрогавани начались сокращения.

Руководство объявило о предстоящем сокращении в структуре по работе с авиакомпаниями и партнёрами. Источники оценивают масштаб оптимизации по нескольким подразделениям в сотни человек, которых "просят уйти" без компенсации или с переводом на другие должности с потерей дохода.

В аэропорту же заверяют, что проводят "управленческие изменения" без сокращений, и уйдут только те работники, чей труд вызывал претензии авиакомпаний, выяснил "Ъ".

Аэропорт Домодедово был приватизирован на аукционе 29 января. Новым владельцем стала структура аэропорта Шереметьево, она предложила 66 млрд руб. за этот актив.