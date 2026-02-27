Бывшего мэра Серова Сизикова назначили управляющим компании "Вертикаль"

Новым управляющим представительства теплоснабжающей компании "Вертикаль" в Серове стал бывший градоначальник Василий Сизиков.

Напомним, в сентябре прошлого года Серовским районным судом был рассмотрен иск городского прокурора к думе Серовского муниципального округа и Василию Сизикову. Заседание прошло в закрытом режиме. В итоге полномочия мэра были досрочно прекращены в связи с утратой доверия. 15 января Свердловский областной суд признал законной отставку главы Серова. Стоит отметить, что прокуратура требовала от мэра Серова отставки в связи с утратой доверия еще в марте прошлого года, но писать заявление чиновник отказался.

Отличилась в прошлом декабре и сама компания "Вертикаль", когда из-за аварии на местной котельной в Серове пришлось вводить режим повышенной готовности. Тогда 17 тыс. горожан остались без отопления в минус 33 градуса. Прокуратура организовала проверку по ситуации, а в СКР возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ.

Как сообщает "Ъ-Урал" Сизиков сам подтвердил свое новое назначение, заявив, что перед ним стоит задача - "стабильное обеспечение теплом население"