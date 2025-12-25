В Серове ввели режим ЧС из-за аварии на котельной "Вертикаль"
Мэр Серова Василий Сизиков ввел режим ЧС из-за аварии на котельной "Вертикаль". Уже вторые сутки жители города сидят без отопления при низких температурах воздуха на улице.
По совам градоначальника, пациенты терапевтического отделения горбольницы эвакуированы в соседний стационар. Помимо этого, 26 декабря на дистант выходят школы и детские сады:
- ДОУ 16 "Тополек" (ул. Заславского, 19);
- ДОУ 6 "Серебряное копытце" (ул.Р. Молодежи, 5);
- ДОУ 18 "Яблонька" (ул. Каляева, 3);
- ДОУ 94 "Петушок" (ул. Каляева, 11);
- ДОУ 23 "Рябинка" (ул. Каляева, 21);
- ДОУ 8 "Колобок" (ул. Зеленая 16 а);
- ДОУ 11 "Золотой ключик" (ул.Ключевая, 38а);
- ДОУ 24 "Умка" (ул. Зеленая, 12);
- СОШ N14 Основная школа (ул. Зеленая, 14) и начальная школа (ул. Зеленая, 1);
- СОШ N20 (начальная школа) ул. К. Маркса, 23.
На сегодняшний день без отопления остались около 16,8 тыс. жителей, проживающих в 338 домах. Также от отопления отключены 102 нежилых помещения, две школы, восемь детский садов и одно подразделение больницы.
Прокуратура уже организовала проверку.