В Серове ввели режим ЧС из-за аварии на котельной "Вертикаль"

Мэр Серова Василий Сизиков ввел режим ЧС из-за аварии на котельной "Вертикаль". Уже вторые сутки жители города сидят без отопления при низких температурах воздуха на улице.

По совам градоначальника, пациенты терапевтического отделения горбольницы эвакуированы в соседний стационар. Помимо этого, 26 декабря на дистант выходят школы и детские сады:

ДОУ 16 "Тополек" (ул. Заславского, 19);

ДОУ 6 "Серебряное копытце" (ул.Р. Молодежи, 5);

ДОУ 18 "Яблонька" (ул. Каляева, 3);

ДОУ 94 "Петушок" (ул. Каляева, 11);

ДОУ 23 "Рябинка" (ул. Каляева, 21);

ДОУ 8 "Колобок" (ул. Зеленая 16 а);

ДОУ 11 "Золотой ключик" (ул.Ключевая, 38а);

ДОУ 24 "Умка" (ул. Зеленая, 12);

СОШ N14 Основная школа (ул. Зеленая, 14) и начальная школа (ул. Зеленая, 1);

СОШ N20 (начальная школа) ул. К. Маркса, 23.

На сегодняшний день без отопления остались около 16,8 тыс. жителей, проживающих в 338 домах. Также от отопления отключены 102 нежилых помещения, две школы, восемь детский садов и одно подразделение больницы.

Прокуратура уже организовала проверку.