Прокуратура проверяет, из-за чего почти 17 тысяч жителей Серова остались без горячей воды

В Серове прокуратура организовала проверку после того, как тысячи местных жителей в один момент остались без горячей воды и должного отопления.

Напомним, что 24 декабря около 22.40 произошел сбой автоматики, из-за чего отключился котел №1 в котельной №1, находящейся в пользовании ООО "Вертикаль". В результате температура теплоносителя в системе теплоснабжения снизилась в 338 жилых домах, где проживает более 16,8 тыс. человек, а также в 102 нежилых домах, в числе которых два образовательных учреждения, 5 детских садов и одно из подразделений городской больницы.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, на сегодняшний день в городе работает только два котла из трех, ведутся восстановительные работы.

"Сотрудником прокуратуры осуществлен выезд на место проведения работ, заслушаны представители теплоснабжающей организации. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению законодательства о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.