Прокуратура объявила предостережение главе Серова из-за аварии на котельной в мороз

В прокуратуре озвучили промежуточные результаты проверки в уральском городе Серов, где почти 17 тысяч жителей остались без отопления в -33 градуса.

Напомним, накануне в городе пришлось вводить режим повышенной готовности из-за аварии в мороз на местной котельной ООО "Вертикаль". Прокуратура организовала проверку по ситуации.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, прокуроры выехали на место ремонтных работ. Были заслушаны представители теплоснабжающей организации. Главе муниципалитета объявлено предостережение в связи с ненадлежащей организацией теплоснабжения. Кроме этого, руководителю ООО "Вертикаль" внесено представление об устранении нарушений.

После устранения последствий аварии котел №1 запущен в работу. Сейчас идет прогрев системы теплоснабжения.

По ситуации уже возбуждено уголовное дело. Речь идет о части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В прокуратуре взяли на контроль ход расследования. Проверка продолжается.