ВС проверит мотивы национализации Домодедово

Верховный суд (ВС) России собрался проверить дело по кассационной жалобе экс-владельца Домодедово Дмитрия Каменщика.

Просьба направить доводы кассационной жалобы Дмитрия Каменщика содержится в письме судьи Верховного суда Владимира Попова, сообщили РБК в пресс-службе ВС.

Первая жалоба Каменщика касалась аргумента Генпрокуратуры о том, что бизнесмен являлся резидентом Турции и ОАЭ, а значит, - был иностранным инвестором, владеющим стратегическим активом в РФ. 30 января Верховный суд отказался рассматривать эту жалобу. Потом Каменщик подал вторую жалобу в Верховный суд на решение о национализации его компании. Предприниматель просит пересмотреть решение трёх нижестоящих инстанций.