За неделю мошенники похитили 44 миллиона у 44 жителей Тюменской области

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 44 жителя Тюменской области. Общая сумма похищенных средств превысила 44 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Наибольший ущерб в одном случае составил 9,3 млн рублей. Неизвестный позвонил пенсионерке из Тюмени, представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег ввёл её в заблуждение. В итоге женщина передала наличными курьеру 9,3 млн рублей.

Прокуратура Восточного административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбуждённого по факту мошенничества.