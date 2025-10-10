Орлов назвал "вынужденной мерой" резкое повышение стоимости проезда в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попробовал объяснить резкое повышение стоимости проезда в транспорте уральской столицы.

Сегодня стало известно, что уже с 1 ноября 2025 года стоимость одной поездки в наземном общественном транспорте Екатеринбурга резко вырастет и составит 42 рубля – вместо нынешних 33 рублей. В мэрии сослались на региональную энергетическую комиссию, которая и приняла такое решение. При этом городские власти предлагают несколько способов сэкономить на проезде.

Как сообщил Орлов в своем Telegram-канале, повышение стоимости проезда – это "вынужденная и необходимая мера на фоне возросших расходов перевозчиков на амортизацию, ГСМ, зарплаты сотрудникам".

"Подчеркну, что стоимость проезда в Екатеринбурге не повышалась последние 2,5 года. Во всех крупных городах нашей страны это уже произошло", - заявил мэр.

Напомним, что с 1 сентября перед выборами губернатора Свердловской области в Екатеринбурге ввели бесплатный проезд для школьников. Сообщалось, что такого нет ни в одном российском городе.