Стоимость проезда в транспорте Екатеринбурга взлетит до 42 рублей за поездку

10 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Стоимость проезда в транспорте Екатеринбурга взлетит до 42 рублей за поездку

Начиная уже с 1 ноября 2025 года стоимость одной поездки в наземном общественном транспорте Екатеринбурга резко вырастет и составит 42 рубля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии ссылаются на региональную энергетическую комиссию, которая и приняла решение о повышении стоимости проезда. Городские власти предлагают несколько способов сэкономить – в администрации уверяют, что некоторые из них позволят ездить дешевле, чем по текущему тарифу в 33 рубля.

  • НСПК. При оплате проезда по QR-коду стоимость поездки вместо 42 рублей составит 33 рубля. Скидка в размере 9 рублей при оплате через Систему быстрых платежей будет действовать до 31 декабря 2025 года.
  • Единый безлимитный проездной. Он будет действовать на всех видах транспорта (метро, автобус, трамвай, троллейбус), а стоимость будет на 1000 рублей ниже, чем раньше, и составит 1500 рублей в месяц (вместо 2500 рублей) для физических лиц. Для юридических лиц его стоимость снизится с 2600 рублей до 2000 рублей. При этом отменяются проездные на 70, 40 и 20 поездок, уже с 15 октября купить их будет нельзя. Если у пассажиров уже есть такой проездной, он будет действовать, пока не будут израсходованы все поездки или не закончится срок его действия.

Троллейбус в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

  • Студенческий проездной. Его стоимость снизится с 1700 рублей до 1200 рублей.
  • Безлимитный месячный проездной для военнослужащих, ветеранов боевых действий и ВОВ, инвалидов, ветеранов труда и других категорий граждан. Такой проездной на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) будет стоить 900 рублей вместо 1000 рублей. Кроме того, можно будет приобрести проездной на четыре вида транспорта (метро, автобус, трамвай, троллейбус) с лимитом не более 50 поездок стоимостью 500 рублей (вместо 550 рублей). Разовая поездка для имеющих соответствующие льготы составит 24 рубля.
  • Проезд для школьников. Для этой категории стоимость проезда останется бесплатной в любом наземном виде транспорта. При этом стоимость месячного проездного в метро для детей с 7 до 18 лет составит 200 рублей.

Напомним, бесплатный проезд для школьников Екатеринбурга был введен с 1 сентября этого года перед выборами губернатора Свердловской области. Утверждалось, что такого нет ни в одном городе России.

Теги: проезд, транспорт, повышение, поездка, стоимость, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.10.2025 08:40 Мск Орлов назвал "вынужденной мерой" резкое повышение стоимости проезда в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети