Стоимость проезда в транспорте Екатеринбурга взлетит до 42 рублей за поездку
Начиная уже с 1 ноября 2025 года стоимость одной поездки в наземном общественном транспорте Екатеринбурга резко вырастет и составит 42 рубля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
В мэрии ссылаются на региональную энергетическую комиссию, которая и приняла решение о повышении стоимости проезда. Городские власти предлагают несколько способов сэкономить – в администрации уверяют, что некоторые из них позволят ездить дешевле, чем по текущему тарифу в 33 рубля.
- НСПК. При оплате проезда по QR-коду стоимость поездки вместо 42 рублей составит 33 рубля. Скидка в размере 9 рублей при оплате через Систему быстрых платежей будет действовать до 31 декабря 2025 года.
- Единый безлимитный проездной. Он будет действовать на всех видах транспорта (метро, автобус, трамвай, троллейбус), а стоимость будет на 1000 рублей ниже, чем раньше, и составит 1500 рублей в месяц (вместо 2500 рублей) для физических лиц. Для юридических лиц его стоимость снизится с 2600 рублей до 2000 рублей. При этом отменяются проездные на 70, 40 и 20 поездок, уже с 15 октября купить их будет нельзя. Если у пассажиров уже есть такой проездной, он будет действовать, пока не будут израсходованы все поездки или не закончится срок его действия.
- Студенческий проездной. Его стоимость снизится с 1700 рублей до 1200 рублей.
- Безлимитный месячный проездной для военнослужащих, ветеранов боевых действий и ВОВ, инвалидов, ветеранов труда и других категорий граждан. Такой проездной на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) будет стоить 900 рублей вместо 1000 рублей. Кроме того, можно будет приобрести проездной на четыре вида транспорта (метро, автобус, трамвай, троллейбус) с лимитом не более 50 поездок стоимостью 500 рублей (вместо 550 рублей). Разовая поездка для имеющих соответствующие льготы составит 24 рубля.
- Проезд для школьников. Для этой категории стоимость проезда останется бесплатной в любом наземном виде транспорта. При этом стоимость месячного проездного в метро для детей с 7 до 18 лет составит 200 рублей.
Напомним, бесплатный проезд для школьников Екатеринбурга был введен с 1 сентября этого года перед выборами губернатора Свердловской области. Утверждалось, что такого нет ни в одном городе России.