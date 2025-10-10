Стоимость проезда в транспорте Екатеринбурга взлетит до 42 рублей за поездку

Начиная уже с 1 ноября 2025 года стоимость одной поездки в наземном общественном транспорте Екатеринбурга резко вырастет и составит 42 рубля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии ссылаются на региональную энергетическую комиссию, которая и приняла решение о повышении стоимости проезда. Городские власти предлагают несколько способов сэкономить – в администрации уверяют, что некоторые из них позволят ездить дешевле, чем по текущему тарифу в 33 рубля.

. При оплате проезда по QR-коду стоимость поездки вместо 42 рублей составит 33 рубля. Скидка в размере 9 рублей при оплате через Систему быстрых платежей будет действовать до 31 декабря 2025 года. Единый безлимитный проездной. Он будет действовать на всех видах транспорта (метро, автобус, трамвай, троллейбус), а стоимость будет на 1000 рублей ниже, чем раньше, и составит 1500 рублей в месяц (вместо 2500 рублей) для физических лиц. Для юридических лиц его стоимость снизится с 2600 рублей до 2000 рублей. При этом отменяются проездные на 70, 40 и 20 поездок, уже с 15 октября купить их будет нельзя. Если у пассажиров уже есть такой проездной, он будет действовать, пока не будут израсходованы все поездки или не закончится срок его действия.

. Его стоимость снизится с 1700 рублей до 1200 рублей. Безлимитный месячный проездной для военнослужащих, ветеранов боевых действий и ВОВ, инвалидов, ветеранов труда и других категорий граждан . Такой проездной на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) будет стоить 900 рублей вместо 1000 рублей. Кроме того, можно будет приобрести проездной на четыре вида транспорта (метро, автобус, трамвай, троллейбус) с лимитом не более 50 поездок стоимостью 500 рублей (вместо 550 рублей). Разовая поездка для имеющих соответствующие льготы составит 24 рубля.

. Такой проездной на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) будет стоить 900 рублей вместо 1000 рублей. Кроме того, можно будет приобрести проездной на четыре вида транспорта (метро, автобус, трамвай, троллейбус) с лимитом не более 50 поездок стоимостью 500 рублей (вместо 550 рублей). Разовая поездка для имеющих соответствующие льготы составит 24 рубля. Проезд для школьников. Для этой категории стоимость проезда останется бесплатной в любом наземном виде транспорта. При этом стоимость месячного проездного в метро для детей с 7 до 18 лет составит 200 рублей.

Напомним, бесплатный проезд для школьников Екатеринбурга был введен с 1 сентября этого года перед выборами губернатора Свердловской области. Утверждалось, что такого нет ни в одном городе России.