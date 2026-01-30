Верховный суд отклонил жалобу Дмитрия Каменщика на национализацию Домодедово

Верховный суд России вернул кассационную жалобу экс-совладельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, следует из картотеки судебных дел. Бизнесмен пытался оспорить национализацию его актива по иску генеральной прокуратуры.

Ранее стало известно, что Каменщик хочет оспорить в высшей судебной инстанции утверждение о том, что он стал иностранным инвестором, получив вид на жительство в этих странах, пишут "Ведомости". Причина, по которой ВС отказался рассматривать жалобу Каменщика, не сообщается.

Аэропорт Домодедово был приватизирован на аукционе 29 января. Новым владельцем стала структура аэропорта Шереметьево, она предложила 66 млрд руб. за этот актив.