Дочерняя компания Шереметьево приобрела аэропорт Домодедово

Дочерняя компания международного аэропорта Шереметьево - ООО "Перспектива" - приобрела аэропорт Домодедово. О результата повторного аукциона сообщает пресс-служба аэропорта.

По словам гендиректора АО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаила Василенко, компания не стала привлекать заемные деньги, воспользовавшись лишь собственными денежными средствами.

"Для аэропорта Шереметьево - это бизнес-проект, направленный на оздоровление важной части московского авиаузла. Наша позиция прозрачная, ответственная и выверенная. При этом важно понимать нагрузку, которую несет данный объект. Аэропорт Домодедово - крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками", - отметил Василенко.

Он также добавил, что коллективу Домодедово обеспечат гарантии стабильной работы и оплаты труда, социальную защиту и сохранение рабочих мест.

"Это позволит нам поддержать устойчивую производственную деятельность аэропорта и создать благоприятные условия для операционной деятельности авиационных и коммерческих партнеров", - отметил Василенко.

Напомним, что это уже второй аукцион, так как первый был признан несостоявшимся – единственного заявившегося участника не допустили к процедуре. Во вторых торгах, приняли участие реальные претенденты – структуры аэропортов Шереметьево и Внуково. Известно также, что были и другие претенденты на участие, но они не смогли внести обеспечительные платежи.

ООО "Перспектива" предложило цену в размере 66,13 млрд рублей. Ранее эксперты высказывали предположения, что Домодедово будет продан значительно дешевле, чем заявленная стартовая стоимость (132,3 млрд руб.). По их словам, в текущей ситуации актив мог бы быть продан за 20-70 млрд руб. – с учетом значительного долга, которым обременен аэропорт.